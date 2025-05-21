 Президент Ильхам Алиев: Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Ильхам Алиев: Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана

First News Media13:13 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана

Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

«Венгрия – страна, которая проводит независимую политику, и ее международный авторитет неуклонно растет», - отметил глава государств, поздравив премьер-министра Виктора Орбана со всеми достигнутыми успехами.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
141

Актуально

Повестка Президента

Общие принципы и национальные интересы: Баку и Будапешт отвечают на глобальные ...

Политика

Эрдоган: Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принес мир

Мнение

Выборы в Румынии: Скандал с Telegram и французской разведкой

Политика

Президент: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый ...

Политика

Лавров: Армения использовала российское оружие при оккупации семи районов Азербайджана

Эрдоган инициировал учреждение двух общих праздников тюркского мира

Эрдоган надеется на полноправное членство ТРСК в Организации тюркских государств

Эрдоган: Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принес мир

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Премьер-министр Пакистана выразил благодарность Азербайджану за солидарность и поддержку - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила Ватикан - ФОТО

США поддержали строительство Транскаспийского газопровода - Рубио

В Иране казнен террорист, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране

Последние новости

В США задержаны 13 членов армянского преступного синдиката

Сегодня, 15:05

В Баку ребёнок выбежал на проезжую часть прямо перед машиной - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Лавров: Армения использовала российское оружие при оккупации семи районов Азербайджана

Сегодня, 14:55

Эрдоган инициировал учреждение двух общих праздников тюркского мира

Сегодня, 14:50

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару Международной премии имени Алишера Навои

Сегодня, 14:45

В Баку сильный ветер разбил стекло остановки - ВИДЕО

Сегодня, 14:40

Эрдоган надеется на полноправное членство ТРСК в Организации тюркских государств

Сегодня, 14:35

Общие принципы и национальные интересы: Баку и Будапешт отвечают на глобальные вызовы

Сегодня, 14:30

В доме торжеств в Баку произошел пожар во время свадьбы - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

Эрдоган: Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принес мир

Сегодня, 14:20

Петер Сийярто: Венгрия готова развивать стратегическое сотрудничество с тюркскими государствами

Сегодня, 14:15

Президент Азербайджана: Мы придаем особое значение цифровизации Среднего коридора

Сегодня, 14:10

Лавров: Следующие встречи в формате 3+3 могут пройти в Ереване и Баку

Сегодня, 14:05

Выборы в Румынии: Скандал с Telegram и французской разведкой

Сегодня, 14:00

В Майами трагически погиб азербайджанец

Сегодня, 13:55

Президент: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт

Сегодня, 13:50

ОДКБ не отпускает: Лавров настаивает на участии Армении

Сегодня, 13:45

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта

Сегодня, 13:40

В Анкаре проходит международная конференция на тему возвращения в Западный Азербайджан

Сегодня, 13:33

Президент: Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнет свою деятельность

Сегодня, 13:26
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50