Президент Ильхам Алиев: Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана
Венгрия является надежным стратегическим партнером Азербайджана.
Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.
«Венгрия – страна, которая проводит независимую политику, и ее международный авторитет неуклонно растет», - отметил глава государств, поздравив премьер-министра Виктора Орбана со всеми достигнутыми успехами.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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