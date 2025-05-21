Президент Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта

Наше сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

«В последние годы в Азербайджане были осуществлены значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру – автомобильные дороги, железнодорожные линии, морской порт, судостроительный завод и воздушный транспорт», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ