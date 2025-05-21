Президент: В Азербайджане в ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый аэропорт

В Азербайджане функционируют восемь международных аэропортов. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию девятый.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

«Три из девяти международных аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Кроме того, строится грузовой терминал пропускной способностью 1,5 миллиона тонн», - подчеркнул глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ