Президент Азербайджана: Мы придаем особое значение цифровизации Среднего коридора

Мы придаем особое значение цифровизации Среднего коридора.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

«В настоящее время продолжается работа над проектом создания единой цифровой платформы, направленной на упрощение транспортных операций и торговли между портами Каспийского моря. Азербайджан, который располагает более чем пятьюдесятью торговыми судами в Каспийском море, оказывает важные транзитные услуги для тюркских государств».

Источник: АЗЕРТАДЖ