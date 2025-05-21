Эрдоган надеется на полноправное членство ТРСК в Организации тюркских государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за полноправное членство Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом он заявил, выступая сегодня на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

«Без присутствия ТРСК семейное фото тюркского мира будет неполным. Надеюсь, в недалеком будущем мы увидим день, когда ТРСК будет принят в ОТГ качестве полноправного члена», - сказал Эрдоган.

Источник: Hürriyet