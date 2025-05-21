Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Всемирной федерации мини-футбола

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился 21 мая с президентом Всемирной федерации мини-футбола Филипом Джудой.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, на встрече была отмечена значимость чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Баку с 21 мая по 1 июня.

Подчеркивалось, что наша страна успешно принимает международные спортивные соревнования, и выражена уверенность в том, что чемпионат мира по мини-футболу также будет организован на высоком уровне в соответствии с высокими стандартами.

Отмечалось, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана, также говорилось о внимании и заботе, оказываемых государством спортсменам.

На встрече была дана высокая оценка принимаемым мерам по развитию и популяризации мини-футбола в нашей стране, а также обсуждены вопросы сотрудничества в этой сфере.