Лавров: Армения использовала российское оружие при оккупации семи районов Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения применяла российское вооружение для оккупации семи азербайджанских районов.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Иреване после переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Напомню, что Армения практически на всем протяжении своей независимости использовала российское оружие, в том числе — при захвате семи неоспариваемых азербайджанских районов, на которые она никогда официально не претендовала», — отметил Лавров.

По его словам, ни один из прежних руководителей Армении не предлагал признать «Нагорный Карабах» в качестве независимого образования. При этом на захваченных территориях были построены фортификационные сооружения, рассчитанные на длительное удержание этих районов. «Некоторые аналитики считали, что характер этих укреплений свидетельствует о намерении вовсе не возвращать эти земли Азербайджану», — добавил он.

Говоря о более широком контексте поставок оружия, Лавров подчеркнул: «Наше оружие используется в разных странах, в том числе в Африке. На флаге Мозамбика изображен автомат Калашникова. Это не означает, что оно повсеместно применяется в рамках целей, которые отвечают интересам всех сторон».