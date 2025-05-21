За казнью террориста, напавшего на посольство АР в Иране, наблюдали два азербайджанских дипломата и адвокат

Смертный приговор, вынесенный 28 января 2024 года Ясину Гусейнзаде, совершившему теракт против посольства Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, в результате которого погиб один сотрудник посольства и двое получили ранения, был приведен в исполнение 21 мая 2025 года в 5 часов утра, говорится в комментарии пресс-секретаря азербайджанского МИД Айхана Гаджизаде.

За казнью наблюдали двое сотрудников посольства АР и адвокат, назначенный Азербайджаном во время судебного процесса.

Самое суровое наказание для лица, совершившего данный теракт, было одним из главных ожиданий Азербайджана от Ирана.

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях всегда важно, чтобы страна пребывания принимала соответствующие меры для обеспечения безопасности диппредставительств Азербайджана и предотвращения подобных деяний.

Считаем важным продолжение совместных усилий по развитию азербайджано-иранских отношений на основе взаимного уважения и добрососедства.