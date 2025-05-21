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Отец Орхана Аскерова: «Убийца моего сына получил по заслугам — мы благодарны Президенту Азербайджана»

First News Media11:37 - Сегодня
Отец Орхана Аскерова: «Убийца моего сына получил по заслугам — мы благодарны Президенту Азербайджана»

Ризван Аскеров, отец главы службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Орхана Аскерова, погибшего во время вооруженного нападения на азербайджанскую дипмиссию в январе 2023 года, благодарит Президента Ильхама Алиева за то, что он добился справедливого наказания для убийцы сына.

«Для меня важно, чтобы убийца моего сына понес заслуженное наказание. Он получил свое наказание. За это я благодарен Президенту Азербайджана. От имени нашей семьи мы благодарим главу государства», - сказал АПА Р.Аскеров.

Как сообщалось ранее, сегодня утром смертный приговор, вынесенный иранским судом в отношении напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года Ясина Гусейнзаде, был приведен в исполнение.

Комментируя казнь террориста, Р.Аскеров сказал, что хотел бы лично присутствовать при исполнении решения суда.

«Изначально иранская сторона заявила о важности присутствия родителя в процессе исполнения приговора. И я тоже хотел участвовать. Однако, поскольку в Азербайджане нет смертной казни, гражданин нашей страны не может поехать и наблюдать за исполнением смертного приговора в другой стране. И они с этим согласились. Мы доверили своему адвокату участие при исполнении приговора. По имеющейся у меня информации, представитель посольства также присутствовал при приведении приговора в исполнение», - сказал Р.Аскеров.

Напомним, что 27 января 2023 года Я.Гусейнзаде, вооруженный автоматическим оружием, совершил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Прорвавшись через пост охраны, террорист убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова, еще двоих сотрудников ранил. Тем не менее, невооруженная охрана посольства смогла нейтрализовать нападавшего и передать его местным властям.

Данный инцидент стал причиной приостановки Азербайджаном деятельности своего посольства в Иране, персонал которого был эвакуирован на родину. Дипмиссия АР возобновила деятельность через год, в июле 2024 года, уже по новому адресу.

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