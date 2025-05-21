Ильхам Алиев: Вопрос Западного Азербайджана уже включен в международную повестку

Вопрос Западного Азербайджана уже включен в международную повестку.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам международной конференции на тему: «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека».

Мирные, соответствующие международному праву, инициативы Общины Западного Азербайджана заслуживают одобрения и поддерживаются международным сообществом, отмечается в обращении главы государства.

Обеспечение безопасного, достойного и мирного возвращения западных азербайджанцев на земли своих предков в Армении является важным условием для установления мира, прав человека и примирения в регионе, подчеркивается в нем.