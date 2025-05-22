В Армении узаконили откуп от армии: $62 тысяч за месяц службы в ВС

Правительство Армении утвердило законопроект, позволяющий призывникам легально отказаться от службы в армии за денежную компенсацию.

Как сообщают армянские СМИ, согласно инициативе, гражданин может заплатить:

24 млн драмов (около $62 тыс.) — за отказ от службы, пройдя только минимальный месячный курс;

18 млн драмов (около $46 тыс.) — за прохождение четырёхмесячной подготовки в учебной части.

Как пояснил министр обороны Сурен Папикян, граждане, выбравшие такие формы службы, будут зачислены в резерв, а число таких случаев может регулироваться правительством в зависимости от нужд армии.

Также законопроект предусматривает:

15 млн драмов (около $39 тыс.) — пошлину за выход из гражданства Армении для лиц до 16 лет;

2,5 млн драмов (около $6,5 тыс.) — пошлину для иностранных граждан, получивших армянское гражданство в допризывном возрасте, в случае отказа от годичной службы.

Папикян отметил, что поступившие средства будут направлены, в частности, на выплаты контрактникам по программе «Защитник Отечества», проходящим пятилетнюю службу. Например, каждая сумма в 24 млн драмов позволит финансировать службу двух таких солдат.

Кроме того, предлагается увеличить предельный возраст призыва с 27 до 32 лет — чтобы правом отсрочки могли пользоваться только действительно занятые наукой, а не фиктивные «аспиранты». К 32 годам также будет привязано обязательство отработать в государственном секторе для тех, кто получал отсрочку ради учебы за рубежом.