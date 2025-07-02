Эрсин Татар: Мы всегда чувствовали поддержку президента Ильхама Алиева
Турецкая Республика Северного Кипра всегда чувствовала поддержку президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом заявил президент ТРСК Эрсин Татар на церемонии вручения диплома почетного доктора в Азербайджанском техническом университете (АзТУ).
Он сказал, что гордится участием в данной церемонии.
«Благодарю вас за то, что удостоили меня этой высокой чести. Это исторический момент для меня», - сказал Татар.
Источник: Report
273