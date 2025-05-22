The Times of Israel: Израиль и Турция достигли принципиального соглашения после переговоров в Азербайджане

Израиль и Турция достигли соглашения о предотвращении военных столкновений в Сирии и создании прямой линии связи между своими военными для координации действий.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно информации, обе страны договорились установить механизм предотвращения конфликтов, чтобы избежать случайных столкновений между своими вооруженными силами, действующими в Сирии. Израильские войска находятся на юге страны, в то время как турецкие силы действуют на севере.

Переговоры между представителями Израиля и Турции проходили в Азербайджане и были направлены на установление канала связи, который позволит оперативно обмениваться информацией и координировать действия в сирийском регионе. Это соглашение призвано снизить риск непреднамеренных военных инцидентов между двумя странами в условиях сложной обстановки в Сирии.

Ожидается, что установленная горячая линия будет использоваться для обмена информацией о военных операциях и передвижениях, что позволит избежать недоразумений и потенциальных конфликтов между израильскими и турецкими силами в Сирии.