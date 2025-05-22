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Росрыболовство предлагает прикаспийским странам продлить коммерческий запрет на вылов осетров

First News Media14:50 - Сегодня
Росрыболовство предлагает прикаспийским странам продлить коммерческий запрет на вылов осетров

Росрыболовство предлагает прикаспийским странам продлить коммерческий запрет на вылов осетров в Каспийском море.

"Основная наша задача - продолжить коммерческий запрет на вылов осетровых, если мы говорим о самом ценном запасе Каспия ", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что запрет этот был введен прикаспийскими странами в 2013 году.

Как сообщил Шестаков, ихтиофауна Каспия насчитывает 150 видов, из них 30 - промысловые. "К сожалению, если говорим об осетровых, то часть из их видов уже утеряна, встречаются только единичные объекты, и, конечно, скорее всего, они уже не подлежат восстановлению. Даже в рамках тех усилий, которые предпринимают государства по воспроизводству водных биологических ресурсов", - сказал он, подчеркнув, что это аргумент в пользу сохранения запрета на коммерческий вылов.

По словам главы Росрыболовства, в настоящее время вылов осетровых на Каспии разрешен только в рамках научных исследований либо в рамках воспроизводства.

Глава Росрыболовства также сообщил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в рамках комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами, очередная морская осетровая съемка состоится не позднее августа 2027 года. "Она будет синхронизирована по времени и самое главное - проведена по единой методике", - подчеркнул он.

Шестаков также высказался за продолжение взаимодействия в работе по воспроизводству осетров и выпуску молоди, а также по проведению рыбоохранных мероприятий.

Комментируя прозвучавшие на форуме опасения по поводу обмеления Каспийского моря и повышения температуры воды в нем, Шестаков сказал: "Мы не можем повлиять на погоду, но мы можем повлиять на другие факторы, которые ограничивают наши способности по восстановлению запасов водных биоресурсов".

Как сообщалось, прикаспийские страны в декабре 2024 года продлили на 2025 год запрет на коммерческий вылов осетровых.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями всех прикаспийских стран. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Источник: Интерфакс

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