Община: Уклонение Арменией от диалога с Общиной Западного Азербайджана полностью противоречит ее заявлениям

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает заявление Министерства иностранных дел Армении относительно обращения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека», состоявшейся 21 мая в Анкаре.

Об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что распространение правительством Армении заявлений с искаженным содержанием, занятие им линии на отрицание с одновременным отречением от сути проблемы, вместо того, чтобы обеспечить основополагающее право человека на возвращение, неприемлемы.

Уклонение Арменией от диалога с Общиной Западного Азербайджана, ее попустительство по отношению к деятельности остатков бывшего незаконного режима, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, полностью противоречат заявлениям этой страны о ее заинтересованности в прочном мире в регионе.

«Наша община еще раз подчеркивает, что продолжит решительную борьбу за право на возвращение мирным путем и в рамках международного права», – говорится в заявлении.