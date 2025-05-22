МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью дипломатов в США

МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети Х выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью двух дипломатов в США.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования Государству Израиль и семьям двух израильских дипломатов, погибших в результате гнусного нападения в Вашингтоне, округ Колумбия.

Мы решительно осуждаем этот трусливый акт насилия, целью которого является посеять страх и раздор», - говорится в публикации азербайджанского МИД в соцсети.

Двое сотрудников посольства Израиля в США были застрелены возле Еврейского музея в Вашингтоне вечером в среду. Неизвестный открыл огонь, в результате погибли мужчина и женщина. Сообщается, что во время задержания нападавший мужчина кричал: «Освободите Палестину». Его личность пока не установлена.