Левон Мнацаканян признался в суде в своей причастности к оккупации суверенных территорий Азербайджана

На продолжившемся в Бакинском военном суде в пятницу судебном процессе обвиняемый Левон Мнацаканян подтвердил факт своего участия в оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики.

Левон Мнацаканян заявил, что в разные годы занимал должности командира батальона, командира дивизии и начальника артиллерии в составе незаконного образования.

Обвиняемый, отвечая на вопросы государственных обвинителей, признался, что участвовал в оккупации суверенных территорий Азербайджана в составе воинской части под командованием Самвела Карапетяна. «Я принимал участие в боевых действиях в Агдаме, Джебраиле, Агдере, Физули и других районах», — сказал Л.Мнацаканян.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ