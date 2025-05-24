 Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ФОТО

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главным переговорщиком по COP29 Ялчином Рафиевым 23 мая совершила визит в Мексику.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита состоялись встречи с заместителем государственного секретаря по многосторонним отношениям и правам человека министерства иностранных дел Мексики Энрике Очоа Мартинесом, главным переговорщиком Мексики по вопросам климата Камилой Сепедой и Мексиканским советом по международным отношениям (COMEXI), одним из влиятельных аналитических центров Мексики.

В ходе встречи с заместителем министра Энрике Очоа Мартинесом было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством Азербайджана и Мексики в рамках международных организаций и других многосторонних площадок. Я.Рафиев подробно проинформировал о приоритетах внешней политики Азербайджана, шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений с Арменией, а также о мероприятиях, которые пройдут на многосторонних площадках по инициативе и при поддержке Азербайджана в предстоящий период. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с изменением климата и обменялись мнениями относительно председательства Азербайджана на COP29.

В ходе встречи с главным переговорщиком Мексики по вопросам климата Камилой Сепедой были отмечены исторические достижения Азербайджана в период его председательства на COP29, а также дана высокая оценка успешному председательству Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Мексиканском совете по международным отношениям (COMEXI), состоялся обмен мнениями о растущей роли Азербайджана в регионе, его многогранной внешней политике, инициативах и деятельности страны в международных организациях в контексте новых реалий, сформировавшихся на Южном Кавказе.

Председательство Азербайджана на COP29, а также содержание и результаты переговоров, проведенных в этом формате, получили высокую оценку.

Поделиться:
202

Актуально

Общество

В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля ...

Политика

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой

Политика

Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ...

Политика

Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Политика

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой

Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ФОТО

Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Община: Восстановление деятельности Иреванского старейшинства - важный шаг для исторической справедливости

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Марко Рубио: Наше основное внимание в отношении Азербайджана направлено на достижение мира с Арменией

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова посетила Ватикан - ФОТО

Британское посольство об участии Азербайджана в конном шоу - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса приняла участие в церемонии интронизации Папы Римского - ФОТО

Последние новости

СМИ: Маск решил отказаться от политической карьеры по ряду причин

Сегодня, 22:15

Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными с Россией

Сегодня, 21:55

Трамп заявил, что не намерен сокращать оборонный бюджет США

Сегодня, 21:30

Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку

Сегодня, 21:15

В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль» - ФОТО

Сегодня, 21:00

СМИ: Европа хочет покупать вооружения у США для отправки на Украину

Сегодня, 20:50

Гурбан Гурбанов встретился на базе «Барселоны» с наставником каталонцев Фликом

Сегодня, 20:35

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой

Сегодня, 20:20

Сербия разгромила Испанию на чемпионате мира по мини-футболу в Баку

Сегодня, 19:50

Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата - ФОТО

Сегодня, 19:30

Посол Грузии поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

Сегодня, 19:15

В Турции трагически погиб азербайджанец

Сегодня, 19:00

Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе X

Сегодня, 18:40

Азад Шабанов посвятил концертный номер проблеме селективных абортов - ФОТО

Сегодня, 18:30

Грузия победила Аргентину на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сегодня, 18:10

Никто не может диктовать Ирану, каким путем ему идти - вице-президент

Сегодня, 18:00

Армения и Греция проявляют интерес к инвестированию в индийский оборонный коридор

Сегодня, 17:45

Босния и Герцеговина и Казахстан сыграли вничью на ЧМ по мини-футболу в Баку

Сегодня, 17:35

На спортивной площадке в бакинском поселке найдено тело мужчины

Сегодня, 17:20

В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Сегодня, 17:00
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50