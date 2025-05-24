Легенды покидают Мадрид! Реал попрощался с Анчелотти и Модричем - ФОТО

Мадридский Реал в заключительном матче сезона одолел Реал Сосьедад благодаря дублю Мбаппе, который почти наверняка станет обладателем Золотой бутсы.

Трибуны Сантьяго Бернабеу сегодня прощались с легендами: Карло Анчелотти провел последний матч у руля команды, а Лука Модрич в последний раз появился на поле в футболке королевского клуба. Также последний матч за Реал провел Лукас Васкес.

Спасибо от всего сердца за все. Это очень эмоциональный день для меня, место, где я меньше всего плакал, было на поле, - резюмировал звездный хорват.

UNO DI NOI pic.twitter.com/eBh5RFXisx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025

Анчелотти же довел до слез трибуны. Легендарный итальянец получил свою порцию аплодисментов и произнес прощальную речь.

Очень счастлив, горд, это было необыкновенное время. Мы не можем забыть ничего из того, что произошло, и я ухожу с этим, с любовью людей, с гордостью за то, что управлял великим клубом долгое время. Это нормально — плакать, я ухожу очень довольным. Для меня было честью, удовольствием быть частью этой семьи и писать и входить в историю этого клуба. Это была цель первого дня. И я ее достиг.

A TUS PIES, DON CARLO. pic.twitter.com/jvU2e7gV6t — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025

Напомним, Анчелотти летом возглавит сборную Бразилии, которую будет готовить к грядущему Чемпионату мира. Модрич пока со своим будущим не определился, но завершать карьеру не планирует.