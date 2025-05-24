Лавров: Запад неоднозначно воспринимает укрепление многополярности

Запад неоднозначно воспринимает ситуацию с укреплением многополярности.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Глобальный Юг, глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление суверенного своего развития без расплодившихся в последние годы проявлений неоколониализма со стороны Запада. Понятно, что Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - сказал он.

По словам Лаврова, самой важной стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. "Мы убеждены, что это естественный процесс", - указал министр.

Источник: ТАСС