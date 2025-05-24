Лавров: Запад неоднозначно воспринимает укрепление многополярности
Запад неоднозначно воспринимает ситуацию с укреплением многополярности.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
"Глобальный Юг, глобальный Восток видят в многополярности шанс на укрепление суверенного своего развития без расплодившихся в последние годы проявлений неоколониализма со стороны Запада. Понятно, что Запад ситуацию с укреплением многосторонних начал международной жизни воспринимает совсем неоднозначно", - сказал он.
По словам Лаврова, самой важной стержневой тенденцией остается формирование многополярного мира. "Мы убеждены, что это естественный процесс", - указал министр.
Источник: ТАСС
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