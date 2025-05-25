Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Байрамов подчеркнул, что на сегодняшний день Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 40 млн долларов.

Он добавил, что Азербайджан придает большое значение предстоящей конференции по восстановлению Украины и считает ее важным событием для процесса восстановления:

"Поэтому Азербайджан также будет участником этого мероприятия".

Стоит отметить, что конференция пройдет 10-11 июня в столице Италии (Риме - ред.).

Источник: Report