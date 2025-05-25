 Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

First News Media15:00 - Сегодня
Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Байрамов подчеркнул, что на сегодняшний день Азербайджан оказал Украине гуманитарную помощь на сумму более 40 млн долларов.

Он добавил, что Азербайджан придает большое значение предстоящей конференции по восстановлению Украины и считает ее важным событием для процесса восстановления:

"Поэтому Азербайджан также будет участником этого мероприятия".

Стоит отметить, что конференция пройдет 10-11 июня в столице Италии (Риме - ред.).

Источник: Report

Поделиться:
606

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО

Общество

В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

Мнение

Визит главы МИД Украины в Азербайджан: нормальная практика международной ...

Политика

Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Политика

Министр: Баку выступает за разрешение российско-украинского конфликта путем политического диалога

На весенней сессии ПА НАТО говорилось об кибератаках на азербайджанские медиаресурсы

Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем состоявшиеся в Турции переговоры по достижению мира между Россией и Украиной

Община: Осуждаем заявление Армянской апостольской церкви относительно решения УМК о восстановлении Иреванского казията

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Отец Орхана Аскерова: «Убийца моего сына получил по заслугам — мы благодарны Президенту Азербайджана»

Хикмет Гаджиев: Если бы я пять лет назад сказал кому-то, что однажды мы поедем из Агдама в Баку на скоростном поезде, это могло бы быть воспринято как мечта

Британское посольство об участии Азербайджана в конном шоу - ФОТО

Узбекистан упростит въезд для граждан Азербайджана

Последние новости

Министр: Баку выступает за разрешение российско-украинского конфликта путем политического диалога

Сегодня, 18:30

На весенней сессии ПА НАТО говорилось об кибератаках на азербайджанские медиаресурсы

Сегодня, 18:15

Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем состоявшиеся в Турции переговоры по достижению мира между Россией и Украиной

Сегодня, 18:00

Община: Осуждаем заявление Армянской апостольской церкви относительно решения УМК о восстановлении Иреванского казията

Сегодня, 17:50

Андрей Сибига: Послевоенное восстановление Украины станет большим процессом, в котором мы ожидаем поддержки Азербайджана

Сегодня, 17:40

В Шуше продолжается Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» - ФОТО

Сегодня, 17:30

Джейхун Байрамов: Азербайджано-украинские отношения основаны на взаимном уважении

Сегодня, 17:20

В Азербайджане снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 17:10

Байрамов: Война между РФ и Украиной негативно сказалась на экономических связях Баку и Киева

Сегодня, 17:00

Каллас призвала к «сильнейшему давлению» на Россию

Сегодня, 16:50

Визит главы МИД Украины в Азербайджан: нормальная практика международной дипломатии

Сегодня, 16:40

В МИД РФ высказались о нападении на посольство в Швеции

Сегодня, 16:30

Андрей Сибига: Киев благодарен Баку за поддержку территориальной целостности Украины

Сегодня, 16:20

Глава МИД Литвы призвал к радикальным мерам в отношении России

Сегодня, 16:10

Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Иреваном

Сегодня, 16:00

На освобождённых территориях впервые прошли вступительные экзамены - ФОТО

Сегодня, 15:50

Украина приветствует решение Азербайджана принять участие в конференции в Риме

Сегодня, 15:40

Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности РФ

Сегодня, 15:30

Министр: Побратимство городов Лачин и Ирпень - проявление сотрудничества регионов наших стран

Сегодня, 15:20

Контейнеровоз с опасными химикатами затонул у берегов Индии

Сегодня, 15:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50