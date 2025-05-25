Глава МИД Литвы призвал к радикальным мерам в отношении России

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников Украины дать сильный ответ на ночной удар ВС РФ по территории республики через усиление ВСУ, введение новых санкций против Москвы и способствование ее изоляции.

Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Больше военной поддержки и вооружения для Украины, более жесткие санкции и изоляция России. Уступки не ведут к миру – они дают разрешение на продолжение агрессии», – заявил Будрис.

Источник: Gazeta.Ru