Андрей Сибига: Киев благодарен Баку за поддержку территориальной целостности Украины

Украина придает огромное значение тому, что Азербайджан поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Киев выражает благодарность Баку за признание территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы также благодарны за оказанную Украине гуманитарную помощь", - добавил Сибига.

Источник: Report