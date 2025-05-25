Андрей Сибига: Киев благодарен Баку за поддержку территориальной целостности Украины
Украина придает огромное значение тому, что Азербайджан поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"Киев выражает благодарность Баку за признание территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы также благодарны за оказанную Украине гуманитарную помощь", - добавил Сибига.
Источник: Report
219