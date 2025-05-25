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Андрей Сибига: Послевоенное восстановление Украины станет большим процессом, в котором мы ожидаем поддержки Азербайджана

First News Media17:40 - Сегодня
Андрей Сибига: Послевоенное восстановление Украины станет большим процессом, в котором мы ожидаем поддержки Азербайджана

Для нас очень значимо, что Азербайджан поддерживает суверенитет Украины. Благодарю за это Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым 25 мая.

«Послевоенное восстановление Украины станет большим процессом и мы ожидаем здесь поддержки Азербайджана. Особое внимание мы уделяем сотрудничеству в области разминирования. Наша страна всегда готова поддержать Азербайджан в превращении его в энергетический хаб на Кавказе», - сказал министр, поблагодарив Азербайджан за поддержку города Ирпень.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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