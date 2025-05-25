Джейхун Байрамов: Мы положительно оцениваем состоявшиеся в Турции переговоры по достижению мира между Россией и Украиной

Мой коллега поделился своими мыслями о последней ситуации в российско-украинской войне. Наше первое желание - добиться прекращения огня. Мы сторонники политического и правового решения конфликта.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 25 мая.

«Мы положительно оцениваем состоявшиеся в Турции 15 мая переговоры», - сказал министр, выразив пожелание Азербайджана к достижению долгосрочного мира, и напомнив, что наша страна с первых дней войны поддерживала украинскую сторону во многих сферах.

Источник: АЗЕРТАДЖ