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Община: Осуждаем заявление Армянской апостольской церкви относительно решения УМК о восстановлении Иреванского казията

First News Media17:50 - Сегодня
Община: Осуждаем заявление Армянской апостольской церкви относительно решения УМК о восстановлении Иреванского казията

Община Западного Азербайджана осуждает заявление Армянской апостольской церкви от 23 мая 2025 года касательно решения Управления мусульман Кавказа о восстановлении Иреванского казията. Армянская апостольская церковь, которая насаждает расовую ненависть и демонстрирует в своем заявлении отрицательную позицию в отношении азербайджанцев, в очередной раз доказывает, что является политизированной организацией, далекой от ценностей гуманизма, и что ее истинной целью является углубление розни между народами.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана. В нем говорится: «Тот факт, что Армянская апостольская церковь вместо того, чтобы способствовать гармонии, межрелигиозному диалогу и миру между народами, сеет ненависть и выступает против возвращения западных азербайджанцев, их свободы вероисповедания и восстановления их религиозного и культурного наследия, вызывает серьезную обеспокоенность.

Община Западного Азербайджана обращается к мировому сообществу с призывом осудить политизированные шаги Армянской апостольской церкви, основанные на расовой дискриминации».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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