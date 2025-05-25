Община: Осуждаем заявление Армянской апостольской церкви относительно решения УМК о восстановлении Иреванского казията

Община Западного Азербайджана осуждает заявление Армянской апостольской церкви от 23 мая 2025 года касательно решения Управления мусульман Кавказа о восстановлении Иреванского казията. Армянская апостольская церковь, которая насаждает расовую ненависть и демонстрирует в своем заявлении отрицательную позицию в отношении азербайджанцев, в очередной раз доказывает, что является политизированной организацией, далекой от ценностей гуманизма, и что ее истинной целью является углубление розни между народами.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана. В нем говорится: «Тот факт, что Армянская апостольская церковь вместо того, чтобы способствовать гармонии, межрелигиозному диалогу и миру между народами, сеет ненависть и выступает против возвращения западных азербайджанцев, их свободы вероисповедания и восстановления их религиозного и культурного наследия, вызывает серьезную обеспокоенность.

Община Западного Азербайджана обращается к мировому сообществу с призывом осудить политизированные шаги Армянской апостольской церкви, основанные на расовой дискриминации».

Источник: АЗЕРТАДЖ