Дуров сделал возлюбленной подарок за $400 тысяч
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в фильме оскароносного режиссера Спайка Ли за $400 тысяч.
Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Участие в съемках для Вавиловой предприниматель купил на благотворительном вечере на Каннском фестивале. Режиссер лично поздравил девушку с будущим дебютом в своей картине. Какую именно роль сыграет Юлия в этом фильме, пока не разглашается.
Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.
Источник: Gazeta.Ru
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