Дуров сделал возлюбленной подарок за $400 тысяч

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил своей возлюбленной Юлии Вавиловой роль в фильме оскароносного режиссера Спайка Ли за $400 тысяч.

Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Участие в съемках для Вавиловой предприниматель купил на благотворительном вечере на Каннском фестивале. Режиссер лично поздравил девушку с будущим дебютом в своей картине. Какую именно роль сыграет Юлия в этом фильме, пока не разглашается.

Юлии Вавиловой 25 лет, она является переводчиком с английского, испанского и арабского языков. Отношения с 40-летним Дуровым длятся уже около года. Вавилова, в том числе находилась с бизнесменом во время его ареста во Франции в августе 2024 года.

Источник: Gazeta.Ru