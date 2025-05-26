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Москва активизирует влияние в Армении: Кочарян вернулся из Кремля, возможен сценарий с импичментом

Себа Агаева15:05 - Сегодня
Москва активизирует влияние в Армении: Кочарян вернулся из Кремля, возможен сценарий с импичментом

Бывший президент Армении Роберт Кочарян совершил неожиданный и кратковременный визит в Москву на фоне усиливающегося интереса Кремля к армянской внутренней политике. Об этом пишет газета Грапарак.

«Россия усиливает внимание к внутриполитической ситуации в Армении. По данным источников, новым куратором по армянским делам в Кремле стал заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который в настоящее время активно знакомится с обстановкой в республике. На этом фоне экс-президент Армении Роберт Кочарян совершил кратковременный визит в Москву — спустя всего 1–2 месяца после предыдущей поездки. По информации, полученной из его окружения, Кочарян уже вернулся в Армению, но пока не делился деталями переговоров, состоявшихся «за закрытыми дверями» в Кремле», - пишет издание.

Отметим, после прошлого визита Кочарян публично заявил о своей политической «активации», организовав пресс-конференцию.

«На этот раз, по слухам, обсуждался куда более конкретный и резонансный вопрос — импичмент действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Не исключено, что соответствующее заявление или даже конкретные шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшие дни.

По некоторым данным, в ходе переговоров в Москве Кочаряну якобы предложили проявить сдержанность и взвешенный подход к теме смены власти. Кроме того, обсуждались потенциальные кандидатуры на пост главы правительства в случае импичмента.

Отмечается, что встреча прошла не с Кириенко, а с другим высокопоставленным российским чиновником, специализирующимся на южнокавказском направлении и, в частности, на армянском векторе», - пишет издание.

Следует отметить, что политические наблюдатели не исключают, что действия Москвы являются реакцией на внешнеполитический разворот Пашиняна в сторону Запада и охлаждение отношений с ОДКБ и РФ. В этих условиях Кремль стремится восстановить контроль над внутренними процессами в стране и, возможно, подготавливает почву для политических перемен.

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