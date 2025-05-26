Главный юрист Межрелигиозного форума G20: Главный метод борьбы с исламофобией — просвещение

Дискриминация, с которой сталкиваются мусульманские общины, представляет собой явную угрозу не только их религиозной идентичности, но и их основным правам человека.

Об этом заявил главный юрист Межрелигиозного форума G20, советник компании Covington vs Burling LLP Тимоти П. Стратфорд на панельном заседании проходящей в Баку международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Он отметил, что существует ряд способов борьбы с этим типом дискриминации. Но главный метод борьбы — просвещение.

«Исламофобия часто исходит из дезинформации и стереотипов. Поэтому просветительские мероприятия, кампании по повышению осведомленности общественности, образовательные программы и объективные презентации через СМИ могут сыграть ключевую роль в устранении заблуждений в обществе. Тем не менее одного просвещения недостаточно. Правовой подход также является важным столпом этой борьбы. Однако в этой области есть сложность: правовая система и подход каждой страны различны. В то время как исламофобия открыто признана преступлением в некоторых странах, в других она до сих пор конкретно не указана в законодательстве», — сказал Тимоти П. Стратфорд.

По его словам, формирование единых стандартов в сфере международного сотрудничества и прав человека крайне важно. Необходимо укрепить законодательную базу против разжигания ненависти и дискриминации в отношении мусульман, а механизмы подачи жалоб должны быть доступными и эффективными.

Источник: АЗЕРТАДЖ