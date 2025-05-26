Махмут Эрол Кылыч: Некоторые круги используют исламофобию для получения общественной поддержки

Исламофобия уже не является просто личной неприязнью или предвзятым отношением. Мы наблюдаем, что она используется в идеологических и политических целях. К сожалению, в некоторых случаях исламофобия становится инструментом во время избирательных кампаний, международных кризисов и особенно после террористических актов. Некоторые круги используют исламофобию для получения общественной поддержки.

Об этом заявил генеральный директор Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) Махмут Эрол Кылыч на пленарном заседании на тему «Ненависть к мусульманам в политике: правовые рамки и стратегии адвокации», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Он отметил, что мусульмане подвергаются не только риторике ненависти, но и физическим нападениям. Иногда эти атаки направлены на отдельных лиц, а иногда на целые религиозные общины. Нападения на мечети и вандализм в отношении культурных центров являются наиболее очевидными и горькими примерами исламофобии.

«Кроме того, дискриминация в отношении мусульман усилилась в сфере образования и государственных услуг. Тот факт, что молодые студенты-мусульмане подвергаются давлению из-за своей идентичности или государственные служащие-мусульмане сталкиваются с препятствиями в своей карьере, свидетельствует о том, что равенство нарушается даже в самых важных сферах жизни общества», - сказал Махмут Эрол Кылыч.

По его словам, бороться с исламофобией можно не только с помощью законов, но и путем формирования общественного сознания, пропаганды взаимного уважения и защиты религиозных свобод.

Источник: АЗЕРТАДЖ