Мехмет Пачаджи: Идеи, основанные на ненависти, и предвзятое отношение ведут к подрыву единства в обществе

К сожалению, исламофобия уже приобрела системный характер. Основанные на ненависти идеи и предвзятое отношение ведут к нарушению единства и сосуществования в обществах.

Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря ОИС Мехмет Пачаджи на пленарном заседании проходящей в Баку международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Он отметил, что предвзятое отношение к мусульманским женщинам, особенно к носящим хиджаб, в некоторых западных странах свидетельствует об усилении дискриминации.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что некоторые политические силы используют исламофобию в качестве инструмента. Такая риторика, направленная против религии, идентичности и принадлежности, углубляет разногласия в обществе и подрывает взаимное доверие. Однако есть определенные надежды на выход из этой ситуации. Принятие конкретных правовых и социальных мер против религиозной ненависти и содействие взаимопониманию и уважению между различными общинами могут заложить основу для более мирного и справедливого общества. Это важно не только для безопасности и достоинства мусульман, но и для всех людей», — добавил Мехмет Пачаджи.

По его словам, мы должны вместе противостоять исламофобии и укреплять модель сосуществования, основанную на уважении к различным верованиям и культурам.

Источник: АЗЕРТАДЖ