На суде нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских землях

На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных во время Первой Карабахской войны вооруженными силами Армении суверенных территориях Азербайджана.

Обвиняемый Меликсет Пашаян, отвечая на вопросы прокурора отдела по защите государственного обвинения в районных судах города Баку Тараны Мамедовой, сказал, что служил в составе 31-го батальона «Аскеранского района». По его словам, в 1993-1994 годах в составе батальона он стоял на постах в направлении сел Сума, Сарыджалы и Гюллудже Агдамского района.

«Это был стрелковый батальон. В батальоне были гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, гранаты», - сказал Меликсет Пашаян, отвечая на вопросы.

На вопрос, занимался ли он грабежами после оккупации земель Азербайджана, он ответил: «Я не участвовал в грабежах. По окончании смены на посту грабить уже было нечего».

Обвиняемый утверждал, что в грабежах участвовали гражданские лица армянской национальности. М.Пашаян сообщил, что военные предупреждали гражданских лиц, идущих на грабежи, не заходить на эту территорию: «Они отговаривали их не ходить туда, так как в них может попасть пуля, снаряд».

Он добавил, что причина, по которой военные отговаривали мирных жителей от мародерства, заключалась в защите их жизни.

М.Пашаян также заявил, что был награжден «медалью» «За мужество» так называемого режима за участие в Первой Карабахской войне, и сказал: «Я точно не помню, было ли это во времена Бако Саакяна, или же Араика Арутюняна».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ