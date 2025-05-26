 На суде нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских землях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

На суде нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских землях

First News Media16:05 - Сегодня
На суде нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских землях

На продолжающемся в Бакинском военном суде судебном процессе нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных во время Первой Карабахской войны вооруженными силами Армении суверенных территориях Азербайджана.

Обвиняемый Меликсет Пашаян, отвечая на вопросы прокурора отдела по защите государственного обвинения в районных судах города Баку Тараны Мамедовой, сказал, что служил в составе 31-го батальона «Аскеранского района». По его словам, в 1993-1994 годах в составе батальона он стоял на постах в направлении сел Сума, Сарыджалы и Гюллудже Агдамского района.

«Это был стрелковый батальон. В батальоне были гранатометы, минометы, пулеметы, автоматы, гранаты», - сказал Меликсет Пашаян, отвечая на вопросы.

На вопрос, занимался ли он грабежами после оккупации земель Азербайджана, он ответил: «Я не участвовал в грабежах. По окончании смены на посту грабить уже было нечего».

Обвиняемый утверждал, что в грабежах участвовали гражданские лица армянской национальности. М.Пашаян сообщил, что военные предупреждали гражданских лиц, идущих на грабежи, не заходить на эту территорию: «Они отговаривали их не ходить туда, так как в них может попасть пуля, снаряд».

Он добавил, что причина, по которой военные отговаривали мирных жителей от мародерства, заключалась в защите их жизни.

М.Пашаян также заявил, что был награжден «медалью» «За мужество» так называемого режима за участие в Первой Карабахской войне, и сказал: «Я точно не помню, было ли это во времена Бако Саакяна, или же Араика Арутюняна».

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
204

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными на участке ...

Политика

Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении ...

Мнение

Запутанные счета: Жители Баку не понимают, за что платят ЖЭКам и муниципалитету

Политика

На суде нашел подтверждение факт грабежей на оккупированных вооруженными силами ...

Политика

Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру

Эйман Аль-Кааби: Цифровое пространство должно регулироваться не только технологиями, но и принципами справедливости и равенства

Херизал Хазри: Пропаганда сосуществования не должна ограничиваться только моральными принципами

Шейх уль-ислам: Исламофобия в западных странах растет тревожными темпами

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Министр иностранных дел Украины посетил в Баку Парк Победы и Шехидляр хиябаны - ФОТО

В Иране казнен террорист, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Азербайджана выразил соболезнования Израилю в связи с гибелью дипломатов в США

Отец Орхана Аскерова: «Убийца моего сына получил по заслугам — мы благодарны Президенту Азербайджана»

Последние новости

Германия, Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия - Мерц

Сегодня, 18:30

​​​​​​​Стали известны имена ведущих DREAM Fest 2025 – ФОТО

Сегодня, 18:20

Чудо в Баку: Девушка выжила после падения с 10-го этажа

Сегодня, 18:15

В исправительном учреждении №10 8 помилованным вручены справки - ФОТО

Сегодня, 18:00

ХАМАС согласился на предложение США о прекращении огня в Газе

Сегодня, 17:55

Захарова пошутила, что Макрона ударила «рука Кремля»

Сегодня, 17:46

«Мы верим, что бизнес играет важную роль в формировании будущего» — Айтадж Мухтарзаде, глава группы по связям с общественностью и коммуникациям PASHA Holding

Сегодня, 17:32

Айхан Гаджизаде: Заявления Пашиняна ставят под сомнение приверженность Армении миру

Сегодня, 17:28

Евросоюз хочет применять санкции против РФ совместно с США

Сегодня, 17:27

Франция и Армения планируют закрепить стратегические отношения

Сегодня, 17:06

В Лянкяране задержан крупный наркоторговец

Сегодня, 17:04

Распоряжение о помиловании исполнено в исправительном учреждении №6 - ФОТО

Сегодня, 17:02

Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Украине

Сегодня, 17:00

Эйман Аль-Кааби: Цифровое пространство должно регулироваться не только технологиями, но и принципами справедливости и равенства

Сегодня, 17:00

Макрон объяснил пощечину жены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

Херизал Хазри: Пропаганда сосуществования не должна ограничиваться только моральными принципами

Сегодня, 16:50

Прокуратура расследует смерть военнослужащего

Сегодня, 16:45

Шейх уль-ислам: Исламофобия в западных странах растет тревожными темпами

Сегодня, 16:40

Запутанные счета: Жители Баку не понимают, за что платят ЖЭКам и муниципалитету

Сегодня, 16:35

Халид аль-Гейт: Борьба с исламофобией должна сопровождаться превентивными мерами, просветительскими программами и эффективной политикой

Сегодня, 16:30
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50