Международный центр диалога: Число ненавистнических высказываний против ислама в соцсетях возросло на 21 процент

Международная конференция «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм» – это значительная возможность выразить нашу общую позицию по борьбе с нарастающей на глобальном уровне исламофобией, а также новыми вызовами, которые порождает цифровая эпоха.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Международного центра диалога (KAICIID) Антонио де Алмейда Рибейро на пленарном заседании на тему «Глобальные тенденции исламофобии: вызовы и реагирование», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По его словам, хотя цифровые платформы на самом деле обладают большим потенциалом для просвещения и пропаганды, к сожалению, они также стали благодатной почвой для разжигания ненависти. Число ненавистнических высказываний в адрес ислама в социальных сетях увеличилось на 21 процент.

«Для борьбы с этой ситуацией крайне важно увеличить количество просветительских мероприятий на цифровых платформах, сформировать диалоговую среду с участием религиозных лидеров, укрепить международное сотрудничество и создать совместные механизмы. Религиозные лидеры играют важную роль в формировании общественной совести и защите ценностей. Объединение их, поощрение взаимопонимания и уважения между различными конфессиями могут стать сильным инструментом в борьбе с дискриминацией», - добавил и.о. генерального секретаря.

Источник: АЗЕРТАДЖ