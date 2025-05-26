Эйман Аль-Кааби: Цифровое пространство должно регулироваться не только технологиями, но и принципами справедливости и равенства

Искусственный интеллект - это система, работающая на основе алгоритмов. По этой причине он иногда повторяется и шире распространяет предрассудки среди людей. Если модель обучена на исламофобском контенте, она затем может воспроизводить эту предвзятую информацию в социальных сетях, в результатах поиска и даже в системах правоохранительных органов.

Об этом сказала директор Медиа-центра правительства Катара Эйман Аль-Кааби на панельном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Она отметила, что при поиске мусульманских имен уже были зафиксированы отрицательные результаты, а автоматические фильтры помечали мусульманскую одежду и символы как «подозрительные». Эти случаи доказывают, что искусственный интеллект не нейтрален, а подвержен влиянию человеческих предубеждений.

«С целью предотвращения этого необходимы этические алгоритмы, диверсифицированные данные обучения и механизмы контроля. Цифровое пространство должно управляться не только технологиями, но и принципами справедливости и равенства. Давайте не будем забывать, что технологии должны использоваться для того, чтобы объединять нас, а не разделять», - полагает директор Медиа центра правительства Катара.

Источник: АЗЕРТАДЖ