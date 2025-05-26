В последние дни армянские СМИ распространяют информацию о том, что гражданин России Захиреддин Ибрагимов задержан в результате следственных мероприятий Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и доставлен в Баку.

Захиреддин Ибрагимов, представляемый как председатель комитета по защите прав этнических меньшинств в Азербайджане, проживал в Екатеринбурге и в течение многих лет участвовал в пропагандистских мероприятиях, организованных в столице Армении, выступая с антииазербайджанскими заявлениями.

В период с 2005 по 2020 год он неоднократно принимал участие в так называемых конференциях в Армении, где озвучивал ложные обвинения против Азербайджана и делал предвзятые заявления. Ибрагимов также выполнял поручения армянских структур, направленные на разжигание сепаратизма в Азербайджане.

Ранее адвокат Сяйяра Алиева подтвердила, что её подзащитный действительно помещен в следственный изолятор СГБ. По ее словам, во время допроса Ибрагимов признал наличие связей с Арменией и дал показания по ряду других вопросов.

Детали специальной операции по доставке гражданина России Захиреддина Ибрагимова в Азербайджан пока не раскрываются. Однако известно, что он содержится в следственном изоляторе СГБ наряду с Рубеном Варданяном и Араиком Арутюняном и будет привлечён к ответственности за преступления, направленные против территориальной целостности Азербайджана.

В Год Конституции и Суверенитета, объявленный в Азербайджане в 2025 году, задержание и доставка Ибрагимова в страну является чётким сигналом всем, кто осмелится вести деятельность, подрывающую конституционный строй и территориальный суверенитет государства.

Источник: Report