В Университете журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана выступают за укрепление медиасотрудничества с Азербайджаном

Сегодня в Ташкенте состоялась встреча представителей пресс-служб азербайджанских государственных органов и средств массовой информации с руководством Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана.

Мероприятие было организовано Агентством развития медиа (MEDİA) Азербайджана и Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана.

В ходе встречи участникам была представлена подробная информация об истории создания университета, стратегии преподавания, образовательных программах и перспективах развития.

Ректор Университета, профессор Шарзодхан Кудратходжа, выступил с инициативой активизировать взаимодействие медиаструктур Узбекистана, Азербайджана и тюркских стран в целом. Он поделился профессиональным опытом в сфере развития СМИ на современном этапе и подчеркнул значимость совместных медиапроектов, направленных на укрепление культурных и информационных связей между братскими народами.

Было отмечено, что Университет, основанный в 2018 году, предлагает обучение по различным направлениям журналистики, включая спортивную, телерадио- и военную журналистику.

Благодаря современной технической базе и высокому профессиональному уровню преподавателей, студенты университета получают как теоретические знания, так и практические навыки, соответствующие требованиям современной медиасреды.

В завершение встречи проректор по академической, научной работе и инновациям Нозима Муратова провела семинар на тему «Медийное поведение нового поколения и выбор контента в глобальной информационной среде». Сессия прошла в формате интерактивного диалога.

Фарида Багирова , Ташкент