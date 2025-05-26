Представитель ОИС: Исламофобия и другие формы дискриминации и насилия неприемлемы

Исламофобия, ксенофобия и другие формы дискриминации и насилия неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Юсиф Мухаммед Алдобий на международной научной конференции «Исламофобия: Разоблачение предрассудков, разрушение стигм» в Баку.

Он отметил, что мероприятия против исламофобии очень важны с точки зрения международной осведомленности, и Азербайджан уделяет этому особое внимание.

«От имени ОИС благодарим организаторов. Такие конференции имеют жизненно важное значение. Текущая ситуация делает необходимым расширение нашего сотрудничества», - сказал Алдобий.

По моему мнению, необходимо разработать образовательные программы для повышения осведомленности о случаях дискриминации. ОИС готов работать в этом направлении совместно с международными и с региональными организациями, добавил он.