Дамир Мухетдинов: Исламские архитектурные памятники являются значимым средством межрелигиозного диалога

История освобождения и восстановления Карабаха показывает нам, что религиозные архитектурные памятники играют важную роль в сохранении памяти в каждом обществе.

Об этом сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман России, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов на панельном заседании на тему «Защита исламского культурного наследия в меняющемся мире», организованной в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

«Дербентская Джума мечеть, датируемая VII веком, мечети в Дагестане и т.д. являются важными историческими реликвиями времен формирования исламской общины на земле современной России. Эти и другие памятники важны не только с точки зрения сохранения исторической памяти мусульманских народов России, но и как символы многоконфессиональной и многонациональной культуры России. В этом смысле исламские архитектурные памятники становятся важным средством межрелигиозного диалога. Особенно это касается мечетей и других религиозных сооружений, расположенных за пределами традиционных мест расселения мусульман», - отметил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ