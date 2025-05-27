 Кэрол Энн Феррара: Некоторые решения правительства Франции усложнили жизнь французским мусульманам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Кэрол Энн Феррара: Некоторые решения правительства Франции усложнили жизнь французским мусульманам

First News Media16:25 - Сегодня
Кэрол Энн Феррара: Некоторые решения правительства Франции усложнили жизнь французским мусульманам

Некоторые решения, принятые действующим правительством Франции, усложнили жизнь составляющим значительную часть общества французским мусульманам. В результате этой политики, реализуемой под названием «Республиканские принципы», была прекращена государственная поддержка мусульманских школ, ослаблены мусульманские учебные заведения, что создало угрозу концепции равноправного общества.

Об этом заявила директор магистерской программы Школы маркетинга и коммуникаций колледжа Эмерсон Кэрол Энн Феррара на панельном заседании на тему «Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предвзятостью и заблуждениями», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По ее словам, подобные меры служат политическим целям и представляют разнообразие как угрозу, а не богатство. Открытые и системные формы исламофобии по-прежнему присутствуют во многих странах. Это не просто проблема мусульман, но и проверка приверженности современных обществ принципам справедливости.

«Вот почему мы, как образовательные учреждения, должны взять на себя большую ответственность. Просвещение, формирование эмпатии и уважение различий — наши главные обязанности. Предоставление студентам возможности рассказывать свои собственные истории, а не просто передача знаний — это начало реальных изменений», — подчеркнула директор магистерской программы.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
160

Актуально

Xроника

В Лачине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Лачин» - ФОТО

Xроника

Маттарелла поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Xроника

Токаев направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Политика

Хакан Фидан охарактеризовал политику Азербайджана на Южном Кавказе как мудрую и взвешенную

Замминистра иностранных дел Украины: Нам понадобится опыт Азербайджана

Президент: Отныне май станет праздничным месяцем

Кэрол Энн Феррара: Некоторые решения правительства Франции усложнили жизнь французским мусульманам

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Министр иностранных дел Украины посетил в Баку Парк Победы и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Община: Восстановление деятельности Иреванского старейшинства - важный шаг для исторической справедливости

Азербайджан примет участие в конференции по восстановлению Украины

Отец Орхана Аскерова: «Убийца моего сына получил по заслугам — мы благодарны Президенту Азербайджана»

Последние новости

Представители медиа Азербайджана посетили популярный узбекский телеканал

Сегодня, 19:00

Узбекская компания заинтересована в экспорте семян хлопка-сырца в Азербайджан

Сегодня, 18:49

В Азербайджанском русском драмтеатре состоится показ «Острова сокровищ» в рамках гастролей «Балтийского дома»

Сегодня, 18:30

Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации на €150 млрд

Сегодня, 18:30

Азербайджанское бюро по туризму удостоено международной премии «Совершенный глобальный партнер года» - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Лачине состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана в узком составе - ФОТО

Сегодня, 18:00

Доступна обновленная схема движения и список остановок общественного транспорта

Сегодня, 17:44

Дубай приезжает в Баку: Richmond Properties представляет самые горячие инвестиционные возможности в недвижимость ОАЭ для Азербайджана – ФОТО

Сегодня, 17:35

Вулкан на Гавайях проснулся: поток лавы достиг высоты Эйфелевой башни – ВИДЕО - ФОТО

Сегодня, 17:24

ИИ вышел из-под контроля и начал шантажировать своих создателей

Сегодня, 17:20

Тяжелое ДТП в Лянкяране, водители госпитализированы - ФОТО

Сегодня, 17:16

В заповеднике Гала распространилась болезнь среди животных? – Официальная реакция

Сегодня, 17:15

«Пикачу», «Покемон» и «Пудинг»: Япония ограничивает свободу выбора имён новорождённых

Сегодня, 17:13

В Азербайджане зачитан приговор лицу, обвиняемому в финансировании международного терроризма

Сегодня, 17:11

Мать шехида объяснила инцидент с мемориальной доской сына - ВИДЕО

Сегодня, 17:07

Грузоперевозчики протестуют у здания правительства Армении — требуют налоговых послаблений

Сегодня, 17:06

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Лачин» - ФОТО

Сегодня, 17:00

Хакан Фидан охарактеризовал политику Азербайджана на Южном Кавказе как мудрую и взвешенную

Сегодня, 16:55

Замминистра иностранных дел Украины: Нам понадобится опыт Азербайджана

Сегодня, 16:50

Впервые в истории: роботы вышли на ринг - ВИДЕО

Сегодня, 16:45
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50