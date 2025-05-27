Кэрол Энн Феррара: Некоторые решения правительства Франции усложнили жизнь французским мусульманам

Некоторые решения, принятые действующим правительством Франции, усложнили жизнь составляющим значительную часть общества французским мусульманам. В результате этой политики, реализуемой под названием «Республиканские принципы», была прекращена государственная поддержка мусульманских школ, ослаблены мусульманские учебные заведения, что создало угрозу концепции равноправного общества.

Об этом заявила директор магистерской программы Школы маркетинга и коммуникаций колледжа Эмерсон Кэрол Энн Феррара на панельном заседании на тему «Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предвзятостью и заблуждениями», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По ее словам, подобные меры служат политическим целям и представляют разнообразие как угрозу, а не богатство. Открытые и системные формы исламофобии по-прежнему присутствуют во многих странах. Это не просто проблема мусульман, но и проверка приверженности современных обществ принципам справедливости.

«Вот почему мы, как образовательные учреждения, должны взять на себя большую ответственность. Просвещение, формирование эмпатии и уважение различий — наши главные обязанности. Предоставление студентам возможности рассказывать свои собственные истории, а не просто передача знаний — это начало реальных изменений», — подчеркнула директор магистерской программы.

Источник: АЗЕРТАДЖ