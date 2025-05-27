Хакан Фидан охарактеризовал политику Азербайджана на Южном Кавказе как мудрую и взвешенную

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил важность сохранения мира на Южном Кавказе и охарактеризовал политику Азербайджана в регионе как мудрую и взвешенную.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Стороны отметили стратегический характер двусторонних связей, подтвердив стремление продолжать усилия по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Х. Фидан подчеркнул, что турецко-российские отношения развиваются в соответствии с курсом, обозначенным лидерами двух стран, и играют важную роль в обеспечении стабильности в регионе. Он отметил, что выбор Стамбула в качестве площадки для прямых переговоров России и Украины является отражением общего стремления к миру. Турецкий министр подтвердил, что Анкара готова принять новый раунд переговоров между двумя странами.

С. Лавров, в свою очередь, выразил благодарность Турции за создание условий для прямого диалога и подчеркнул, что Россия признательна Анкаре за усилия, направленные на организацию переговорного процесса. Говоря о возможном втором раунде переговоров между Москвой и Киевом министр сказал: «Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо».

Глава МИД России также отметил, что повестка переговоров с турецкой стороной насыщенная и формируется на уровне президентов двух стран. Он сообщил о наличии множества совместных планов, в том числе в области преодоления внешних ограничений, и подтвердил, что Москва и Анкара прилагают усилия для урегулирования международных и региональных кризисов, включая ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено Южному Кавказу. С. Лавров подчеркнул, что формат платформы «3+3» предоставляет надежную основу для взаимодействия трех стран Южного Кавказа и соседних государств - Турции, России и Ирана.

Источник: АЗЕРТАДЖ