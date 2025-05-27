Кая Каллас приветствовала помилование гражданина Франции Президентом Азербайджана
Верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас приветствовала решение Президента Азербайджана о помиловании гражданина Франции.
Об этом Каллас написала на своей странице в социальной сети.
«Помилование, предоставленное Азербайджаном, демонстрирует, чего можно достичь с помощью спокойной дипломатии и уважительного диалога», — отметила она.
Отметим, что накануне был помилован гражданин Франции Клерк Тьего Гюго, который незаконно проник в депо Бакинского метрополитена и умышленно повредил имущество, раскрасив несколько вагонов.
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