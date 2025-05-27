Международная конференция по борьбе с исламофобией продолжается пленарными и панельными заседаниями - ФОТО

Проходящая в Баку международная конференция «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм» продолжает свою работу 27 мая пленарными и панельными заседаниями.

Во второй день конференции, в которой принимают участие более ста иностранных гостей, обсуждаются следующие темы: «Институционализация европейского антимусульманского законодательства: распространение исламофобской риторики на фоне радикализации», «Защита исламского культурного наследия в меняющемся мире», «Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предвзятостью и заблуждениями» и «Особая тема в фокусе Eulema: исламофобия в Европе».

Отметим, что конференция совместно организована Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений и Бакинской инициативной группой и приурочена к 3-й годовщине учреждения Международного дня борьбы с исламофобией.

Источник: АЗЕРТАДЖ