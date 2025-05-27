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Яхья Паллавичини: Исламофобия - более глубокая и систематическая проблема

First News Media13:15 - Сегодня
Яхья Паллавичини: Исламофобия - более глубокая и систематическая проблема

Феномен исламофобии - это не просто дискриминация религиозных убеждений. Это - более глубокая и систематическая проблема.

Такое мнение высказал вице-президент COREIS, председатель EULEMA Яхья Паллавичини на пленарном заседании на тему «Институционализация европейского антимусульманского законодательства: распространение исламофобской риторики на фоне радикализации», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Обратив внимание на то, что исламофобия углубляет поляризацию в обществе, вице-президент COREIS отметил, что она выступает препятствием для культурного плюрализма и многообразия верований. Растущая исламофобия в западных обществах сегодня не ограничивается личной ненавистью или отдельными инцидентами. Напротив, кажется, что здесь действует идеологический двигатель, структура. Другими словами, исламофобия - это инструмент определенных кругов, инструмент, который служит политическим интересам, политике идентичности и концепции культурного превосходства.

«В некоторых академических кругах определенные концепции считаются исключительно европейской культурой, а все, что выходит за эти рамки, считается подозрительным, неполным или опасным. Такие подходы придают легитимность исламофобским взглядам. В этом месте я хотел бы особо подчеркнуть роль ученых. Необходимо изучать не только последствия исламофобии, но и ее историю, философские и идеологические корни. Наши ученые должны больше уделять этой теме места в своих работах, проводить исследования и усиливать производство знаний в этой области. Информация должна быть представлена в доступной и интересной форме не только для академической аудитории, но и общественности», - подчеркнул председатель EULEMA.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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