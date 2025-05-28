В Армении не считают, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы зашел в тупик

Вице-премьер Армении Мгер Григорян не считает, что процесс делимитации азербайджано-армянской границы зашел в тупик.

При этом он отметил, что пока не имеет даты следующего заседания комиссий по демаркации и делимитации и по вопросам безопасности государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Относительно работ по демаркации границы вице-премьер сказал: «У меня нет новостей, чтобы сообщить, некоторые работы ведутся. Я не считаю процесс тупиковым, у нас есть полная правовая база, одобренная обеими странами и прошедшая внутренние процедуры. Это очень важно для продолжения работы».

Источник: News.am