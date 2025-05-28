Мухаммад Шахбаз Шариф: Наши сердца наполняются гордостью, когда мы видим развевающиеся флаги Азербайджана, Турции и Пакистана

Когда мы видим в прекрасном Лачине развевающиеся флаги Азербайджана, Турции и Пакистана, наши сердца наполняются гордостью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на Саммите с Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В прошлом году мы встретились в трехстороннем формате в Астане и провели очень плодотворные дискуссии по вопросам, представляющим взаимный интерес. А сегодня в живописном Лачине мы намерены вывести трехстороннее партнерство на новый уровень в соответствии с желанием наших народов», – подчеркнул премьер-министр Пакистана.