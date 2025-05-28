Мухаммад Шахбаз Шариф: Наши флаги всегда будут развеваться вместе

Сегодня в живописном уголке – в Лачине развеваются флаги трех стран. Это доказывает то, что наши флаги всегда будут высоко развеваться вместе, и, иншлаллах, мы будем уверенно идти вперед в процветающее будущее.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в выступлении перед концертом в Лачине, посвященным Дню независимости Азербайджана.

Выразив благодарность президентам Азербайджана и Турции за поддержку в вопросе Джамму и Кашмира, премьер-министр сказал: «К сожалению, там пролилась кровь. Они десятилетиями боролись против гнета. Они никогда не сдадутся. Пока не будут обеспечены их права в соответствии с Уставом ООН, и не будут выполнены резолюции Совета Безопасности. Пакистан всегда находился рядом с кашмирцами, Турция и Азербайджан продемонстрировали такую же решимость. Настанет день, когда народ Кашмира обеспечит свои права».