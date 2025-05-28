Марко Рубио: США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил Азербайджан с Днем независимости от имени американского народа, передает Trend.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по содействию миру и стабильности в регионе, что имеет решающее значение для процветания Южного Кавказа. Мы поддерживаем соглашение, достигнутое Азербайджаном и Арменией в этом году по тексту мирного договора. Мы также признаем растущую значимость Азербайджана как транспортного узла и поставщика энергии», — добавил Рубио.

По его словам, партнерство США и Азербайджана продолжает развивать общие интересы в сферах безопасности, энергетики и экономики.

«Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества и совместной работы для обеспечения мирного, процветающего будущего для Азербайджана и всего региона», — отметил Рубио.