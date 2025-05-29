Военнослужащий Азербайджанской Армии подорвался на мине в Кяльбаджарском районе

29 мая примерно в 10:10 во время очистки инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской Армии от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, военнослужащий Садыгов Худаверди Гасан оглу подорвался на противопехотной мине, заложенной армянской стороной, и получил ранение левой ноги.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Пострадавшему военнослужащему была незамедлительно оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в ближайший военный госпиталь для проведения квалифицированного обследования и лечения, сообщает ведомство.