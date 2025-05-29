Симонян: Армяне и азербайджанцы будут жить бок о бок — смиритесь с этим, войны не будет

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян выступил с резким заявлением в ответ на критику, вызванную его недавними словами о мирном сосуществовании с соседями, отметив, что недоумевает по поводу резкой реакции.

В своем Telegram-канале он выразил недоумение по поводу «истеричной» реакции ряда политиков и общественных деятелей Армении.

«… почему это вызвало такую истерию у некоторых бывших чиновников из Карабаха, у «кошек на мусорках», у выгоревших «облигаций» армянского политического поля с автобусом своих сторонников, у известных в Facebook «ночных бабочек», у пьяного и нелепого бывшего преподавателя университета, у «рыбки» и прочих обитателей зоопарка кочаряновско-сержевской эпохи — это действительно странно», — написал Симонян в своем Telegram-канале, передают армянские СМИ.

Относительно торгово-экономических отношений с соседями Симонян выразил недоумение:

«Почему после заключения мира мы не должны торговать с Турцией и Азербайджаном? Может, еще и сами границы с нашей стороны закроем? Тысячи армян сегодня торгуют в Грузии, России и других странах. Многие из Карабаха за последние годы продавали и коньяк, и электросети. Назвать имена?»

Он подчеркнул, что самоизоляция — это путь в никуда:

«Вы что, хотите, чтобы мы остались без транспорта, без поставок, без газа, без электричества? Чтобы с этим «гордым идиотизмом» мы остались на обломках — без людей и без экономики?»

По его мнению, критики либо невежественны, либо ослеплены собственной беспомощностью, либо действуют как агенты враждебного государства. «Я думаю — все вместе», — написал он.

«Хорошая новость в том, что вы больше ничего не решаете и не будете решать в этой стране. Армения и Азербайджан будут жить в мире, будут торговать друг с другом. На наших рынках появятся азербайджанские товары, а на их рынках — армянские. Армяне и азербайджанцы будут жить рядом. Смиритесь с этим. Войны не будет. Будет мир», — заключил Симонян.