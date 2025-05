Фархад Мамедов: Мастер-класс от главы МИД Венгрии на форуме в Армении

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

На днях в Армении был организован дипломатический форум, где принял участие глава МИД Венгрии и выступил на одной из панелей. Ведущим панели был представитель Польши, который занимался откровенными манипуляциями и в конце выдал ложь…

Но обо всем по порядку… И досмотрите до конца...

Ведущий вместо того, чтобы предоставлять слово спикерам, начал сессию со своих вопросов, и обрывал спикеров, когда получал ответ на вопрос. То есть, спикеры так и не смогли выступить с заранее подготовленными текстами. Это позволяло ведущему направлять дискуссию и манипулировать тезисами… Такое бывает на форумах, тогда просто надо игнорировать ведущего…

Глава МИД Венгрии жестикулировал фактами и выдавал базу, несмотря на все потуги ведущего. После основной части осталось время для вопросов и ответов. Было собрано три вопроса, которые так или иначе касались главы МИД Венгрии. Основной посыл вопросов был о сотрудничестве Венгрии с Россией и Китаем…

И Сийярто выдал ответ – Венгрия открыто сотрудничает с Россией, так как это обосновано географией (Венгрия ландлок страна), и инфраструктура соседей и соседей их соседей не рассчитана, чтобы обеспечивать энергетикой Венгрию…

Вишенкой на торте стало упоминание Франции, Испании и Бельгии в качестве стран, которые нарастили покупку российского сжиженного газа и призыв Сийярто спросить об этом главу МИД Франции, который также участвовал в форуме… Здесь, конечно, ведущий прервал министра и перевел стрелки…

Самое интересное было в конце этого видео…

Хотя в вопросах из зала не было вопроса о помощи из Европейского Фонда мира Армении, ведущий все же задал вопрос о вето, которое Венгрия наложила на помощь ЕФМ… При этом ведущий манипулировал, сказав, что это деньги на больницы для армянского народа…

Самодовольству ведущего не было предела, особенно, когда он посмотрел в зал. Наверняка посмотрел на человека – организатора форума, который заказал этот вопрос главе МИД Венгрии.

На этот выпад Сийярто уверенно высказался, что сумма в 20 млн евро из ЕФМ для Армянской армии (!!!, а не народа) это внушительная сумма. Отметил, что между Азербайджаном и Арменией был конфликт и Венгрия сторонник равномерного подхода ЕС. Вспомнил, что в прошлом году, когда была сумма в 10 млн евро, Венгрия постаралась, чтобы и Азербайджану была выделена такая же сумма.

И в этот момент ведущий перешел от манипуляции к откровенной лжи! Он сказал, что Азербайджан не просит денег от ЕС…

Вчера же внешнеполитическое ведомство ЕС опубликовало пресс-релиз о шестой встрече диалога по безопасности между ЕС и Азербайджаном, где упоминается, что: «Azerbaijan reiterated its official request in the European PeaceFacility» (Азербайджан повторил свой официальный запрос в Европейский фонд мира). Если повторил, значит, запрос был и в прошлом году! Видео стоит посмотреть…